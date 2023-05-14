بنك السلام يوقّع إتفاقيتين للتعاون ودعم المؤسسات الجزائرية لتمويل المشاريع

وقّع بنك السلام إتفاقيتين للتعاون و دعم المؤسسات الجزائرية في مجال تمويل المشاريع، التجارة و التصدير.

وحسب بيان للبنك، فإنه وعلى هامش الإجتماع السنوي للبنك الاسلامي للتنمية المنعقد بجدة من 11 الى 13 ماي 2023. تم اليوم توقيع اتفاقيتن للتعاون و دعم المؤسسات الجزائرية في مجال تمويل المشاريع. التجارة و التصدير بين مصرف السلام الجزائر ممثلا بمديره العام ناصر حيدر و المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD. و كذا المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC ممثلتين برئيسهما التنفيذي الدكتور “هاني سالم سنبل” .

كما سيستفيد مصرف السلام الجزائر من خبرة و دعم المؤسستين التابعتين للبنك الاسلامي للتنمية BID. لمرافقة متعامليه و الشركات الجزائرية الراغبة في الإستثمار و تطوير مشاريعها بالجزائر.