بنك الـ BNA تطلق خدمة جديدة E-Trade BNA

أطلق البنك البنك الوطني الجزائري خدمة جديدة E-Trade BNA وهي خدمة إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية Swift. وذلك عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.

وحسب بيان بنك الـ BNA عبر حسابه في الفيسبوك هذه الخدمة تم إطلاقها نهاية الاسبوع الماضي وللاستفادة من هذه الخدمة، على عملاء البنك الاشتراك في خدمة BNA. net عبر شبكة الأنترنت أو[email protected] عبر الهاتف المحمول.

وذكر بنك الـ BNA أنه من خلال E-Trade de BNA أربعة أنواع من معاملات التجارة الخارجية Swift متوفرة على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك. وهي القرض المستندي Crédoc الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.