بنك الـ BNA يحدد شروط بيع السيارات بالتقسيط.. تعرف عليها

كشف البنك الوطني الجزائري عن شروط بيع السيارات بالتقسيط وذلك وفق الصيرفة الإسلامية. وجاء ذلك بعد حصوله على الترخيص من قبل المجلس الإسلامي الأعلى وايضا بنك الجزائر.

وأوضحت أمينة عثامنية رئيسة قسم الصيرفة في الـ BNA على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية 2023. أن الـ BNA حدد شروط لمعاملات بيع السيارات بالتقسيط وفق الصيرفة الإسلامية.

واضافت رئيسة قسم الصيرفة في الـ BNA ان نسبة تمويل تصل إلى 85 % من قيمة السيارة. كما حدد البنك 5 سنوات هي فترة تسديد القرض.

وحسب عثامنية فإنه يجب على المشري اوالراغب في إقتناء سيارة بالتقسيط أن يكون له دخل منتظم ويثبت ذلك. بالإضافة إلى أنه يكون قادرا على تسديد ذلك القرض. وكما حدد النك شرطا أساسيا هو ان الشيارة لا بد ان تكون مصنعة فبي الجزائر.