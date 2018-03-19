بنك الفلاحة والتنمية الريفية.. قروض اسلامية للفلاحين والمستثمرين

أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، على هامش لقاءه مع المتعاملين الاقتصادين واشرافه على افتتاح وكالة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية،

أن نسبة الادخار باالنسبة لسنة 2017 كانت ايجابية حيث بلغت نسبة 10 بالمئة مقارنة بسنة 2016 وهو مالم يكن متوقع

مثمنا تعليمات الاخيرة لبنك الجزائر الذي يسمح بتقرب من المواطنين والمتعاملين الاقتصادين والتجار لتقرب لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

مؤكد أن العمل جاري على فتح شبابيك لتعاملات الاسلامية ببنوك عمومية وخاصة قريبا.

مضيفا في ذات السياق أن هناك منتوج جديد وهو التمويلات الاسلامية خاص بمجال القروض والايداعات الاسلامية،

حيث سيكون مجال القروض متنوع وهي قروض اسلامية قصيرة الأجل وهي القروض الموسمية المتوجهة للفلاحين والأخرى طويلة الأجل المتعلقة بالاستثمار الفلاحي.

مضيفا ان هناك دفاتر ادخار اسلامية منها دفتر الفلاح.

مؤكد أن البنك الفلاحة والتنمية الريفية هو بنك من أكبر البنوك من حيث الوكالات على المستوى الوطني،

حيث يبلغ عدد الوكالات 318 وكالة على مستوى الوطن الأمر الذي يجعل البنك يتقرب من المتعامل الاقتصادين ويحافظ حصة البنك في السوق.