بنك الفلاحة يطلق نشاط الصيرفة الاسلامية في أدرار وورقلة

أطلق، اليوم الاثنين، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى وكالات الاستغلال المحلية بكل من أدرار وورقلة. وأوضح بيان المؤسسة المالية، أن “عرض الاطلاق يقترح على جميع شرائح زبائن البنك، سواء كانوا خواص ومهنيين او مؤسسات”.

ووضع بنك الفلاحة تحت تصرف المواطنين، 14 منتجا مطابقا لمبادئ الشريعة الاسلامية مصدق عليها من المجلس الأسمى الاعلى. وأضاف أن هذه المنتجات موزعة على فئتين، تخص الاولى منتجات الادخار واستثمار الأموال عبر حساب الصك الاسلامي (استثماري). بالإضافة إلى الحساب الجاري الاسلامي ودفتر الادخار الاسلامي والاستثماري والاستثماري فلاح ودفتر الادخار اشبال.

أما الفئة الثانية -يضيف ذات المصدر- فتتعلق بمنتجات التمويل على غرار مرابحة معدات دارجة ومرابحة تصدير ومرابحة اشغال ومرابحة غلتي. إضافة إلى مرابحة مواد اولية ومرابحة انتاج فلاحي ومرابحة تجهيزات مهنية ومرابحة صفقات عمومية.

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