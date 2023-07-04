بنك بدر: إطلاق الصيرفة الإسلامية بعدة وكالات محلية

أطلق بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” اليوم الثلاثاء نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى عدة وكالات محلية عبر التراب الوطني.

وحسبما أفاد به بيان لهذا البنك العمومي، فإن الأمر يتعلق بوكالة الداموس والقليعة بولاية تيبازة. و وكالة دلس و بودواو بولاية بومرداس. بالإضافة كذلك إلى وكالة عين بسام بولاية البويرة،و وكالة شلغوم العيد بولاية ميلة و وكالة نقاوس ولاية باتنة.

كما أضاف البيان، أن هذا الحدث الذي يتزامن مع الإحتفال بالذكرى الـ61 للإستقلال يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية. الرامية إلى تطوير المنظومة المالية و تنويع منتجاتها وخدماتها. حيث سيرتفع عدد وكالات بنك “بدر” التي تسوق منتجات الصيرفة الإسلامية. إلى أكثر من ستين شباكا و فرعا موزعة عبر جميع ولايات الوطن.

وذكر البنك بأن المنتجات التي يتم تسويقها من خلال هذه الشبابيك “مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية” و “مصدق عليها من المجلس الإسلامي الأعلى”.

للعلم فان هذه المنتجات مخصصة لكافة الزبائن من خواص و مهنيين و مؤسسات و هي موزعة إلى فئتين رئيسيتين: منتجات الادخار و توظيف الأموال و منتجات التمويل.