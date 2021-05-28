بنك بدر: توسيع شبابيك الصيرفة الإسلامية على كل الولايات قبل نهاية السنة

كشفت كنزة لارباس، مديرة التسويق والإتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، أن تعميم شبابيك منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالات هذه المؤسسة عبر الـ 58 ولاية سيكون قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضحت لارباس “لوأج”، على هامش إشراف المدير العام بالنيابة للإستغلال، حسان ميساره، على تدشين شباك الصيرفة الإسلامية وسط تيبازة. أن إستراتيجية البنك ترمي لتوسيع منتجات الصيرفة الاسلامية على جميع الوكالات المتواجدة عبر 58 ولاية.

وأضافت، أنه مع تدشين شباك الصيرفة الإسلامية بالوكالة الرئيسية للبنك، يكون “بدر بنك” قد أطلق ثالث شباك يقدم 14 منتوجا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. أي المرابحة على غرار “مرابحة غلتي” و”مرابحة الأشغال العمومية” و”مرابحة وسائل النقل”.

وحسب ذات المتحدث، فإن البنك يعتزم توسيع شبابيك منتجات الصيرفة الاسلامية على جميع وكالاته البنكية عبر التراب الوطني. والبالغ عددها 328 وكالة بنكية قبل نهاية سنة 2022.

كما يراهن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، على استقطاب كتلة مالية معتبرة متواجدة لدى فئة الفلاحين بصفتها الفئة المستهدفة. والتي لطالما تحفظت وأبدت مخاوف من المعاملات المالية وفقا لقواعد القروض بالفوائد. ومن ثمة إنجاح منتجات الصيرفة الإسلامية.

من جهته، قال الدكتور في الاقتصاد والمختص في الصيرفة الإسلامية، رضوان بلامار، أنه تم استقطاب 900 مليون دينار منذ انطلاق خدمات الصيرفة الاسلامية في ماي الفارط. وذلك على مستوى وكالتين بنكيتين “البليدة والجزائر العاصمة”.