بنك “بدر” ..دفع مختلف الفواتير عبر الأنترنت
بقلم أسماء.ع
أفاد بنك الفلاحة والتنمية الريفية، “بدر”، أن يمكن للزبائن دفع مستحقات مختلف الفواتير الغاز، الماء، الكهرباء وغيرها عبر الأنترنت.
وهذا عن طريق استخدام البطاقة البنكية “بدر” BADR، حيث تتيح الخدمة توفير الوقت وتفادي عناء التنقل.
وأشار البنك إلى أن الخدمة سريعة، وآمنة ومتاحة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
ولطلب بطاقةCIB BADR ، يمكن التوجه إلى أقرب وكالة BADR أو التواصل عبر:
021 989 323
