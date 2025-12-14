إعــــلانات
الوطني

بنك “بدر” ..دفع مختلف الفواتير عبر الأنترنت

بقلم أسماء.ع
بنك “بدر” ..دفع مختلف الفواتير عبر الأنترنت
  • 46
  • 0

أفاد بنك الفلاحة والتنمية الريفية، “بدر”، أن يمكن للزبائن دفع مستحقات مختلف الفواتير الغاز، الماء، الكهرباء وغيرها عبر الأنترنت.

وهذا عن طريق استخدام البطاقة البنكية “بدر” BADR، حيث تتيح الخدمة توفير الوقت وتفادي عناء التنقل.

وأشار البنك إلى أن الخدمة سريعة، وآمنة ومتاحة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

ولطلب بطاقةCIB BADR ، يمكن التوجه إلى أقرب وكالة BADR أو التواصل عبر:

badrbank.dz

[email protected]

021 989 323

@badrbank.dz

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/1PPsW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer