“بنك بدر” يطلق نشاط “الصيرفة الإسلامية” في البويرة وغليزان

في إطار توسيع خدماته الجديدة عبر كل الولايات تدريجيا

يشرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بداية من اليوم، في إطلاق نشاط “الصيرفة الإسلامية” على مستوى وكالات الاستغلال المحلية بكل من ولايتي البويرة وغليزان.

وحسب بيان لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، فإن “عرض الإطلاق يقترح على جميع شرائح زبائن البنك، سواء كانوا خواص أو مهنيين أو مؤسسات، 14 منتوجا مطابقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مصدق عليها من المجلس الإسلامي الأعلى”.

وأضاف بنك الفلاحة والتنمية الريفية في بيانه، أن هذه المنتوجات موزعة على فئتين، تخص الأولى منتوجات الادخار واستثمار الأموال عبر حساب الصك الإسلامي “استثماري” والحساب الجاري الإسلامي ودفتر الادخار الإسلامي “استثماري” و”استثماري فلاح”، إلى جانب دفتر الادخار الإسلامي “أشبال”.

أما الفئة الثانية، حسب البيان، فتتعلق بمنتوجات التمويل، على غرار مرابحة للمعدات الدارجة ومرابحة تصدير ومرابحة أشغال ومرابحة غلتي ومرابحة مواد أولية ومرابحة إنتاج فلاحي ومرابحة تجهيزات مهنية وأخيرا مرابحة صفقات عمومية.