بنك “بي دي أل” بدلا من CPA لدفع مستحقات الفيزا لفرنسا

أعلن مركز VFS لخدمات التأشيرة الفرنسية عن تعديلات في إجراءات طلب الحصول على فيزا لدخول الأراضي الفرنسية.

وقال مركزVFS عبر إعلان نشره على موقعه الالكتروني، إنه تقرر تغيير بنك دفع مستحقات حجز المواعيد الحالي.

وفي السابق كان طالبو الفيزا لدخول فرنسا ملزمون بتسديد مستحقات حجز المواعيد لدى بنك القرض الشعبي الجزائري.

غير أنه بموجب التعديلات التي أعلن عنها متعاملVFS ، فإن طالبي الفيزا باتوا ملزمين بتسديد المستحقات لدى بنك التنمية المحلية.

وذكر المتعاملVFS أن الإجراء الجديد يهدف لتحسين الخدمات.

وأوضح مركز VFS بأنّ من حجزوا مواعيدهم يوم 25 أوت يمكنهم دفع المستحقات لدى CPA في فترة أقصاها 3 أيام.

وانطلاقا من تاريخ 30 أوت، فإن طالبي التأشيرة الذين حجزوا مواعيد سيدفعون المستحقات لدى بنك التنمية المحلية.