بنك غولدمان ساكس يتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 75 دولارا

حذر بنك غولدمان ساكس، اليوم الإثنين، من إمكانية بلوغ سعر النفط 75 دولار للبرميل بعد هجمات على مواقع لمصافي شركة أرامكو السعودية.

وأفاد تقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس، المدرج في بورصة “وول ستريت”، أنه من المرجح أن تتوقف إمدادات النفط السعودية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف خبراء ومحللو البنك أن تعطل الإنتاج لهذه المدة في ظل المستويات الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى السحب من الاحتياطات البترولية الإستراتيجية.

وقال بنك تقرير غولدمان ساكس أنه من المرجح أن يتسبب التوقف التام لإمدادات بنحو 4 ملايين برميل يوميا لمدة تزيد عن 3 أشهر في رفع الأسعار لما يزيد عن 75 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط ،اليوم الاثنين، ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، لتصل عند مستوى 72 دولار للبرميل الواحد، في حين بلغ سعر خام برنت 66 دولار للبرميل ظهر اليوم بلندن.

وحسب تقرير البنك، فإن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها منشأتي نفط سعوديتين ألحقت أضرارا وخيمة على حوالي نصف إنتاج النفط بالمملكة السعودية، أي ما يمثل حوالي 5 في المائة من العرض العالمي.

من جهة أخرى، أجمع متداولون بلندن على أن عودة المنشأتين النفطيتين السعوديتين للإنتاج بصفة كاملة لن يكون في أقل من 4 إلى 5 أشهر.

وبالمقابل، تحدث تقرير بنك غولدمان ساكس عن ثلاث سيناريوهات محتملة وهي حتمالية توقف الإمدادات النفطية السعودية لمدة أسبوع ما يؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 3 إلى 5 دولار للبرميل.

كما تم ترجيح احتمالية وقف الإمدادات السعودية من النفط لمدة 2 إلى 3 أشهر، وهو ما يعني ارتفاع سعر النفط بين 2 إلى 9 دولار للبرميل.

أما في حالة توقف الإمدادات أكثر من 6 أسابيع، فسترتفع أسعار برنت فوق 75 دولار للبرميل.

وأشار البنك في تقريره إلى أن منشأة “بقيق” التي تعرضت للهجوم تعتبر أكبر مصفاة لمعالجة النفط في العالم بقدرة إنتاج تفوق 7 ملايين برميل يوميا.