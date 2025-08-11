بنك  CPA يصدر بيانًا هامًا للمستفيدين من سكنات LPP

أعلن القرض الشعبي الجزائر CPA، عن فرصة جديدة موجهة للمستفيدين من السكن الترقوي العمومي(LPP)، الذين حصلوا على قرض عقاري بصيغة التمويل الكلاسيكي.

وجاء في بيان بنك CPA: “انسجاما مع تطور احتياجاتكم وتزايد اهتمامكم بالحلول التمويلية المطابقة لمبادئ الصيرفة الإسلامية… يتيح لكم القرض الشعبي الجزائري إمكانية تحويل الرصيد المتبقي من قرضكم العقاري إلى صيغة تمويل إسلامي”.

وحسب البيان ذاته فإن المبادرة تندرج في إطار حرص البنك الدائم على تقديم خدمات تتماشى مع تطلعات زبائنه، ومرافقتهم على أفضل وجه في إنجاز مشاريعهم.

ولمزيد من المعلومات حول هذا العرض وكيفية تحويل القروض العقارية من صيغة التمويل الكلاسيكي إلى صيغة التمويل الإسلامي، دعا البنك إلى التقرب من وكالاته البنكية من أجل الرد على كافة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة.