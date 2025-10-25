بنك ABC الجزائر يشارك في الحملة الوطنية للتشجير

نظم بنك ABC الجزائر، اليوم السبت، عملية تشجير كبرى بولاية الشلف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة موظفي البنك وعائلاتهم.

وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى غرس مليون شجرة يوم 25 أكتوبر 2025. عبر كامل التراب الوطني.

كما أقيمت هذه العملية بنادي الفروسية بولاية الشلف، وهو فضاء رمزي يجمع بين القرب من المواطنين والحياة المجتمعية. حيث تظافرت جهود فرق بنك ABC الجزائر مع جهود شباب المنطقة والسلطات المحلية للمساهمة في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيّر المناخي.

ومن خلال مشاركته في هذه العملية، يؤكد بنك ABC الجزائر التزامه بدعم جهود السلطات العمومية للحفاظ على الغابات. والتنوّع البيولوجي، وحماية الطبيعة، معزِّزاً بذلك دوره بصفته فاعلًا اقتصاديًّا واعٍ بمسؤولياته البيئية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، صرّح جواد صقر، المدير العام لبنك ABC الجزائر: “نحن في بنك ABC، نؤمن بأنه لا يمكن بناء مستقبل مزدهر من دون احترام بيئتنا، لذا تُجسّد جميع مبادراتنا المحلية التزامنا الشامل تجاه تنمية مسؤولة ومستدامة.”