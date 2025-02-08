 بنك ABC: تمويل السكنات وتوسيع المنتوجات المالية للبنك

يتوفر بنك ABC على خدمات بنكية متنوعة وقروض استهلاكية لتمويل السكنات، السيارات والحاجيات اليومية للمواطن.

وقال جواد صقر مدير بنك ABC، على هامش ندوة حول دور الادخار في الأمن المالي، خلال فعاليات مؤتمر حول الشمول المالي. أن القروض هي من الآليات التي تسمح لتمويل الحاجيات الاستهلاكية للعائلات ومن الضروري ضبطها حسب الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار عبد الرحمن هادف خبير اقتصادي، أن القروض الاستهلاكية تلقى رواجا خاصة اقتناء السيارات واستثمارات البناء. مشيرا إلى الخدمات الجديدة التي أطلقها البنك وعصرنة المنظومة المالية. من خلال إدماج الخدمات الرقمية لتحسين وتوسيع المنتوجات المالية.

ويعد الشمول المالي اليوم رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مواجهة هذه التحديات. حيث يستثمر بنك ABC الجزائر في رقمنة الخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية، والحلول المبتكرة في تلبية احتياجات مختلف العملاء. كما يشجع على الادخار الديناميكي باعتباره أداة لضمان الأمن المالي. و يمثل الادخار مورداً ثميناً يسمح للأسر بمواجهة الطوارئ دون اللجوء إلى الاقتراض. سواء تعلق الأمر بتقلبات أسعار السلع الأساسية أو النفقات غير المتوقعة، ويسهم في تحقيق مشاريع حياتية هامة. مثل شراء السكن، تمويل مصاريف تعليم الأبناء، أو تنظيم الرحلات.

ويساهم الادخار الوطني في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية. وضمان تمويل الاستثمارات التنموية المحلية، كما يساعد في الحفاظ على الاتفاق العام في مواجهة التقلبات المحتملة لعائدات المحروقات.

ولدعم هذه الديناميكية قدم بنك ABC الجزائر مجموعة متنوعة من حلول الادخار بما في ذلك الحسابات البنكية ذات العوائد الادخار السكني. ومنتجات التمويل الإسلامي، حيث تهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات الوطنية والدولية.

جدير بالذكر، أنه على هامش هذا المؤتمر، سيتم تسليم الجائزة الكبرى لطمبولا “ادخر واريح” لسنة 2024. وذلك تقديرًا لوفاء عملاء بنك ABC.

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