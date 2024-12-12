بنك ABC: قروض تصل إلى 90 بالمائة عند اقتناء هذه السيارات

قال سمير رزاق مدير الصيرفة الإسلامية ببنك ABC الجزائر، أن البنك شرع في طرح منتجات الصيرفة الإسلامية تماشيا وصدور القانون في 2020. وكذا مع توجه السلطات العمومية في الجزائر إلى ترقية الصيرفة الإسلامية.

وأضاف سمير رزاق في تصريح “للنهار أونلاين”، أن البنك بدأ في التعامل بهذه الصيغة منذ سنة 2021. ويضم 8 فروع كلها تقدم نشاطات الصيرفة الإسلامية. مضيفا أنه سيتم الوصول إلى 13 فرعا نهاية السنة. ومع السنة المقبلة ستقدم كل الفروع منتجات الصيرفة الإسلامية. حيث يقدم البنك منتجات تخص الأفراد والمؤسسات من خلال التمويل واستقطاب الودائع في اطار انخراط البنك في الشمول المالي. كما تم بعد 3 سنوات من إنطلاق النشاط تجاوز البنك 15 بالمائة من ودائع الصيرفة الإسلامية.

وعن تمويل السيارات، كشف ذات المتحدث، أن البنك ومنذ انطلاق الصريفة الاسلامية كان أحد المتعاملين في مجال السيارات يطرح حصص قليلة يتم التعامل بها. مؤكدا أن البنك حاليا يقوم باقتناء حصص من السيارات ويعيد بيعها للمواطنين. على غرار علامة “فيات” التي تقوم حاليا بالتركيب في الجزائر وهو النوع الوحيد المسموح به للتمويل للأفراد.

وأضاف رزاق، أن البنك سيمكّن المواطنين من تمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة. التي سيكون باستطاعته استلامها بعد أسبوع فقط من إيداع الملف.

وعن السيارات المتوفرة، أكد المتحدث أن العرض يشمل سيارات “فيات 500”. وخلال سنة 2025 ستكون هنالك علامات أخرى وموديلات يمكن للبنك تمويلها.

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