بنك ABC يطلق نافذة للصيرفة الإسلامية باسم “البراق”

أطلق بنك ABC أول شباك مخصص لعمليات الصيرفة الإسلامية اليوم الإثنين، واطلق عليه اسم “البراق” وذلك على مستوى البنك ببئر مراد رايس.

يأتي هذا الإجراء تبعا لحصول بنك الجزائر على ترخيص لتسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، ومن المنتظر أن يتبع هذا الاطلاق فتح شبابيك أخرى.

وحسب بيان بنك ABC فإنه من المتظر فتح شبابيك أخرى هذا العام، وذلك على مستوى وكالتي سطيف وحاسي مسعود، قبل تعميم فتح شبابيك الصيرفة الاسلامية على كامل شبكة وكالات البنك.

وقال المدير العام للبنك نذير إدير خلال حفل افتتاح اليوم: “هناك طلب حقيقي على الصيرفة الاسلامية من جانب الزبائن في الجزائر، شركاء وأفراد”.

وأضاف: “انها صيرفة تعتمد في تعاملاتها على احكام الشريعة الاسلامية، وتعرف في السنوات الاخيرة اقبالا متزايدا على نطاق عالمي”.

وتابع قائلا: “يهدف بنك abc الجزائر من خلال نافذة البراق أن يصبح من رواد الصيرفة الاسلامية في الجزائر”.

كما قال ايضا “تتميز نافذة الصيرفة الإسلامية باطار تنظيمي مبتكر يضمن استقلالية نشاطها عن النشاط التقليدي لبنك ABC”.

كما أعلن ذات المتحدث أن نافذة “البراق” تشمل 14 منتجا تم تصميمها بعناية وفقا لأحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية،وحرصا على تلبية احتياجات الزبائن.

وأنشأ البنط عيئة مراقبة شرعية مكونة من كبار المتخصصين في الشريعة الاسلامية ويتمثل دورها في التوجيه والرقابة والاشراف على عمليات الصيرفة الاسلامية للبنك.