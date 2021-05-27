بنك “BADR” يفتح الشباك الثالث للصيرفة الإسلامية في تيبازة

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بنك “BADR” يفتح الشباك الثالث للصيرفة الإسلامية في تيبازة
بقلم أسماء.ع

 أعلن بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، “BADR”، عن افتتاح شباكه الثالث للصيرفة الإسلامية في ولاية تيبازة.

وأوضح بنك “BADR“، أن تاريخ الافتتاح سيكون بداية من اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

وهذا –يضيف البنك- على مستوى الوكالة الرئيسية 448 بعاصمة ولاية تيبازة “الحي الاداري مقابل مقر الولاية”.

واقترح بنك التنمية، 14 منتوجا مطابقا لمبادئ الشريعة الاسلامية موجها لكل فئات الزبائن (الخواص والمهنيين والمؤسسات).

وأضاف البيان أن هذه المنتوجات مقسمة إلى فئتين كبيرتين الأولى تخص منتجات الادخار ووضع الأموال.

ويتعلق الأمر  بـ”الحساب بدفتر شيك اسلامي، دفتر توفير اسلامي، وتوفير اسلامي “استثماري” وتوفير اسلامي “استثماري فلاح” دفتر توفير اسلامي “أشبال”.

 في حين أن الفئة الثانية تخص منتجات التمويل الاسلامي، مرابحة العتاد المدولب، مرابحة التصدير، مرابحة الأشغال، مرابحة غلتي.

بالإضافة إلى مرابحة مواد أولية، مرابحة انتاج فلاحي، مرابحة تجهيزات مهنية ومرابحة الصفقات العمومية.


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