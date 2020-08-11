بنك “BNA”.. إطلاق “الصيرفة الإسلامية” في وكالتي حسين داي واسطاوالي بالعاصمة

أعلن البنك الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نشاط “الصيرفة الإسلامية” في وكالتين إضافيتين بالعاصمة، وھما حسين داي واسطاوالي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالتي حسين داي والعاصمة بعدما كانت وكالة ديدوش مراد وسط العاصمة الأولى التي يطلق فيها النشاط.

وأشار ذات البيان إلى أن هذه الإجراءات تدخل في طار تجسيد وتنفيذ استراتيجية البنك الوطني الجزائري الهادفة إلى تعميم “الصيرفة الإسلامية” على جميع وكالاتها عبر الوطن.

وأوضح بيان البنك بأن هذا التعميم التدريجي لنشاط الصيرفة الإسلامية عبر وكالات البنك، جاء بعد الإقبال الكبير والتدفق الملحوظ على مستوى وكالة ديدوش مراد.

وأبرز البنك الوطني الجزائري أنه يعتزم تسريع تعميم تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى وكالاته عبر كامل التراب الوطني بمعدل لا يقل عن 5 وكالات أسبوعيا بداية من 16 أوت.

وسيقوم البنك – حسب البيان- بنشر بيانات إعلامية عبر الصحافة وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي علاوة على موقعه الإلكتروني لإثراء كل جديد عن نشاط الصيرفة الإسلامية.