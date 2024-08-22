بنك BNA يحذر

حذّر البنك الوطني الجزائري BNA، في بيان له اليوم، من صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث باسم البنك وتدّعي أنها تقدم قروضاً.

ودعا بنك BNA، في بيان عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك إلى “عدم مشاركة أو إعادة نشر مثل هذه المنشورات، حتى لا تساهموا في انتشارها”.

كما أكد البنك على “ضرورة تحرّي صدق المعلومات من مصدرها الرسمي والموثوق قبل نشرها من مديرية الاتصال سواء في استيفاء الخبر أو الاستفسار عن قضايا في حاجة إلى توضيح”.

ووضع بنك BNA صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت تصرف المواطنين.

Site web: https://www.bna.dz/fr/

Facebook: https://www.facebook.com/bnalgerie

Instagram:https://www.instagram.com/bnalgerie/

X (Twitter) : https://twitter.com/bnabanque

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/bnalgerie/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChmBIQSc8GlZ3V8399XD7ew