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بنك BNA يحذر

بقلم م .فيصل
بنك BNA يحذر
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حذّر البنك الوطني الجزائري BNA، في بيان له اليوم، من صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث باسم البنك وتدّعي أنها تقدم قروضاً.

ودعا بنك BNA، في بيان عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك إلى “عدم مشاركة أو إعادة نشر مثل هذه المنشورات، حتى لا تساهموا في انتشارها”.

كما أكد البنك على “ضرورة تحرّي صدق المعلومات من مصدرها الرسمي والموثوق قبل نشرها من مديرية الاتصال سواء في استيفاء الخبر أو الاستفسار عن قضايا في حاجة إلى توضيح”.

ووضع بنك BNA صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت تصرف المواطنين.

Site web: https://www.bna.dz/fr/

Facebook: https://www.facebook.com/bnalgerie

Instagram:https://www.instagram.com/bnalgerie/

X (Twitter) : https://twitter.com/bnabanque

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/bnalgerie/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChmBIQSc8GlZ3V8399XD7ew

رابط دائم : https://nhar.tv/O01Uh
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