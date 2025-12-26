بنك BNA يطلق خدمة جديدة خاصة بهذه الفئة 

أطلق البنك الوطني الجزائري BNA، عرض مصرفي إسلامي وجديد تحت مسمى “بلادي دي زاد” Bladi dz.

وحسب بيان بنك BNA عبر حسابه على فيسبوك هذا العرض موجه خصيصاً لخدمة الجزائريين المقيمين في الخارج.

وأكد بنك BNA أن هذا العرض يتضمن تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية،

وسيسمح عرض “Bladi dz ” للجزائريين المقيمين بالخارج من اقتناء عقارات في الجزائر، المرابحة العقارية لشراء عقار جاهز-خيار مريح لامتلاك مسكنك مباشرة .

وأيضا الإجارة العقارية المنتهية بالتمليك — تملك تدريجي لمنزلك خطوة بخطوة.

بالإضافة إلى #استصناع_داري وهذا لبناء، توسيع، أو تهيئة بيتك في الجزائر كما تحب.