بنك BNA يطلق خدمتين جديدتين لفائدة زبائنه

تتمثل في “التمويل عن بعد” و”بطاقة النخبة”

قرر البنك الوطني الجزائري BNA، طرح خدمات جديدة على مستوى كل فروعه المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن، قصد جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن وتقديم خدمات جديدة لصالح زبائنه، وذلك في إطار الرؤية الجديدة التي تتبناها الحكومة والرامية إلى تطوير قطاع المالية ودعم الاستثمار.

وحسب مصادر مسؤولة في البنك الوطني الجزائري، فانّ الخدمة الأولى التي سيقوم البنك بطرحها في السوق، تتمثل في “طلب التمويل عن بعد”، حيث يصبح للمستثمرين ورجال الأعمال القدرة على تقديم طلبات قروض بنكية قصد تمويل مشاريعهم الاقتصادية، وذلك بالاكتفاء بالتسجيل في المنصة الرقمية على مستوى ذات البنك، كمرحلة أولى، قصد التخفيف على المتعاملين الاقتصاديين، والتقليل من الإجراءات البيروقراطية، التي ساهمت بشكل كبير في عرقلة العديد من المشاريع وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تعد مرحلة إيداع طلبات قروض التمويل البنكي، أحد الخطوات التي واجهتها انتقادات كثيرة من قبل رجال الأعمال، نظرا لتعقيداتها البيروقراطية.

وبخصوص الخدمة الثانية التي سيقوم البنك بإطلاقها، قال محدثنا، “إن هذه الخدمة تتمثل في بطاقة النخبة” وهي موجهة لزبائن BNA ممن يملكون حسابات بنكية قارة فيه، بحيث تمكنهم هذه البطاقة من سحب وإيداع أموالهم على مستوى ذات البنك، بشكل أسهل بكثير مقارنة بالاعتماد على الشيكات، والتي لها فترات محدد ومرتبطة بفترات عمل الموظفين، كما ستسمح هذه الخدمة بالتأمين على الحوادث، سواء تلك المتعلقة بالسيارات أو المنازل، إضافة إلى خدمات المساعدة الصحية، مفيدا في ذات الوقت، بأن الخدمتين الجديدتين ستكونان موجهة لصالح الأفراد والمؤسسات الاقتصادية.