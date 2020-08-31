بنك BNA يعتزم فتح 30 وكالة رقمية في غضون عامين

كشف رئيس قسم الاستغلال والنشاط التجاري في بنك “BNA”، إسماعيل شعلال، اعتزام البنك فتح 30 وكالة رقمية في غضون سنتين.

وأوضح اسماعيل شعلال، في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية، خلال إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بوكالة بنك “BNA” بمدينة مستغانم، أن البنك يعتزم فتح 10 وكالات نهاية السنة وأكثر من 30 وكالة أخرى بحلول 2022.

وأوضح المسؤول بأن البنك ملزم بكل التوصيات التي تحددها السلطات العمومية بما في ذلك عصرنة النظام المصرفي والمالي ورقمنة الخدمات.

إلى جانب توفير مختلف المنتجات وتقريبها من المواطنين، مشيرا إلى أن “نظام الصيرفة الإسلامية هو اللبنة الأولى من لبنات النظام المصرفي الجديد”.

وأكد المتحدث بأن “بنك BNA وبعد الإقبال الذي عرفته منتجات الصيرفة الإسلامية، قرر رفع التحدي وتوفير هذه الخدمات الجديدة في كل الوكالات نهاية السنة بدل 32 وكالة كما كان مقررا”.

مضيفا بأن البنك يكوّن حاليا الإطارات وسيفتح هذه الخدمات في الولايات عند انتهاء فترة التكوين وتوفر الشروط، بما في ذلك إطارات وكالات الجنوب التي تستعد لإطلاق هذا النشاط الجديد.

وكشف شعلال بأن البنك يعتزم إطلاق منتجات جديدة في إطار نظام الصيرفة الإسلامية تضاف إلى المنتجات التسعة الحالية “ادخارية أو تمويلية” التي تستهدف الأفراد والعائلات والمهنيين والمؤسسات المصغّرة في المرحلة الأولى.

مضيفا بأن المنتجات الجديدة التي ستُطلق نهاية السنة، ستمسّ المرقيين العقاريين والمتعاملين في مجال التجارة الخارجية، سواء كانوا مستوردين أو مصدّرين.

إلى جانب المستثمرين بما يضمن التكفل والتحكّم في مختلف نشاطات الصيرفة الإسلامية “كمكمّل للنشاطات البنكية الأخرى وليس بديل عنها”.

وأوضح المسؤول بأنه تم اليوم إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بوكالة البنك الوطني الجزائري في حي “بيبينيار” بمستغانم “الوكالة 23 على المستوى الوطني” مع استقبال أول مواطن مستفيد من هذه الخدمات الجديدة.

مشيرا إلى إطلاق هذا النشاط في وكالات أخرى بولايتي غليزان وعين الدفلى في وقت لاحق.