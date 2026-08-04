بنك BNA يحذر 

أصدر البنك الوطني الجزائري (BNA)، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا لعملائه يلفت فيه إلى وجود منصة مزيفة تنتحل هوية تطبيقه الرسمي.

ونبّه بنك BNA، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إلى وجود منصة مزيفة تنتحل هوية تطبيق “بنكنا” الرسمي.

وأكد بنك BNA أن الهدف من هذه المنصة هو تضليل المستخدمين والحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.

ولهذا/ يدعو بنك BNA إلى عدم تحميل أي تطبيق أو الدخول إلى أي رابط غير صادر عن القنوات الرسمية للبنك.

كما يُرجى توخي الحذر من الرابط الظاهر في الصورة المرفقة، فهو لا يمت بصلة إلى البنك أو إلى تطبيقه الرسمي.

والتأكد دائمًا من مصدر التطبيق قبل إدخال أي بيانات حساسة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.