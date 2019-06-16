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بنك CPA متورط بمنح قروض خيالية لـ”سوفاك” ومديره السابق أمام وكيل الجمهورية

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بنك CPA متورط بمنح قروض خيالية لـ”سوفاك” ومديره السابق أمام وكيل الجمهورية CPA
بقلم أسماء.ع

يتواجد، المدير العام السابق، لبنك CPA، اليوم الأحد، أمام وكيل الجمهورية، لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة.

وحسب المصادر، فإن بنك CPA، منح قروضا خيالية لمجمع “سوفاك” للسيارات.


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