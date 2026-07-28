بنك CPA يطلق بطاقة “فيزا” المخصصة لحق الصرف للمسافرين

أعلن القرض الشعبي الجزائري عن إطلاق بطاقة CPA VISA Classique الدولية “بطاقة مخصصة للاستفادة من حق الصرف”. و هي منتوج بنكي جديد مخصص للمسافرين يسمح لهم بالاستفادة من حق الصرف للتنقل إلى الخارج وفقا للتنظيمات المعمول بها.

ففي بيان له، أوضح البنك أن هذه البطاقة مخصصة حصريا للمبلغ الممنوح في إطار حق الصرف للسفر إلى الخارج. وتمكن هذه البطاقة حاملها بإجراء عمليات الدفع والسحب خارج التراب الوطني بكل أمان.

ويؤكد القرض الشعبي الجزائري أنه لا يشترط حد أدنى للرصيد في حساب العملات الأجنبية للحصول على هذه البطاقة. غير أنه يجب أن يحتوي الحساب بالدينار على رصيد لا يقل عن 10000 دج لتغطية الرسوم السنوية للبطاقة و المحددة بـ 3000 دينار. إضافة إلى العمولات والعمليات المحتملة المرتبطة باستعمال البطاقة.

كما أوضح البنك أن المعاملات التي تتم باستخدام هذه البطاقة فقط هي المعتمدة على حساب العملات الأجنبية المخصص لحق الصرف.

من جهة أخرى، ذكر القرض الشعبي الجزائري بأنه لا يمكن دفع قيمة حق الصرف بالدينار نقدا. و يجب تسويتها باستخدام وسيلة دفع بنكية وفقا للتنظيمات المعمول بها. كما طمأن البنك حاملي “CPA VISA et Mastercard” الدولية حاليا أن عمليات الصرف تبقى متوفرة عبر بطاقاتهم الحالية.

كما أكد القرض الشعبي الجزائري مجددا التزامه باقتراح حلول بنكية مبتكرة و آمنة و متوافقة مع الإجراءات التنظيمية بغية مرافقة زبائنه أثناء سفرهم إلى الخارج.

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