بنك CPA يطلق تطبيق الدفع عبر الهاتف.. هذا ما يجب معرفته

أطلق القرض الشعبي الجزائري، تطبيق الدفع عبر الهاتف النقال WIMPAY ، والذي من شأنه خفض الضغط على المواطن.

ويعتبر تطبيق الدفع عبر الهاتف مجاني، ولا يتم فرض أي عمولة على عمليات الدفع التي تتم عبر الخدمة للسنة المالية 2025.

كما يمكن من تسديد ثمن المشتريات في لمح البصر، في المتجر إضافة إلى القيام بتحويل الأموال في بضع ثوان. كما يمكن مراقبة النفقات بفضل سجل محفوظات مفصل لجميع المعاملات.

ويعتبر تطبيق الخاص بالقرض الشعبي الجزائري منصة أو خدمة عفوية عبر الهاتف النقال. تسمح بإجراء عمليات آمنة عبر هاتفكم الذكي. بفضل استخدام رموز الاستجابة السريعة QR وتقنيات التشفير المتقدمة.

