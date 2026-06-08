بنك CPA يغلق وكالاته بداية من الخميس

أعلن بنك القرض الشعبي الجزائري CPA، اليوم الاثنين، أن وكالاته ستكون مغلقة، ابتداء من يوم الخميس 11 جوان، من الساعة 12:00 زوالا.

وأوضح بيان للقرض الشعبي الجزائري CPA، إلى أن غلق وكالاته راجع لأسباب تقنية. على أن تستأنف الخدمات يوم الأحد 14 جوان. وفقا للتوقيت المعتاد لافتتاح الوكالات.

كما أكد البنك، على حرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات للزبائن.

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