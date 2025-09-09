بنك BEA يُحذّر  

أصدر بنك الجزائر الخارجي BEA، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما حول منشور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا علاقة له بالبنك.

وأوضح البنك عبر حسابه على فيسبوك أنه “تم تداول منشور عبر منصات التواصل حول عملية توظيف عن بعد بـ BEA”.

وحسب المنشور المتداول، يوظف بنك BEA عمالًا عن بعد بمبلغ 8 آلاف دينار للساعة الواحدة وبـ 35 ألف دينار لمدة 4 ساعات في اليوم. ويتم استلام المبلغ في اليوم ذاته، والعمل لا يحتاج إلى خبرة.

وبهذا، أكد بنك BEA أنه لا علاقة له بهذا الخبر، وينفي نفيا قاطعا ما تم تداوله.

كما ذكّر البنك متابعيه وزبائنه أن هذا المنشور لا علاقة له بالبنك، داعيًا إلى عدم التفاعل معه، لتفادي الوقوع في فخ المحتالين.