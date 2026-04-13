بنود جديدة.. شبيبة القبائل تعلن تمديد عقد شراكتها مع “KAPPA”

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، رسميا عن تمديد عقد الشراكة الذي يربطها، مع شركة “كابا” العالمية الممول الرسمي للفريق بالمعدات الرياضية.

وبذلك، تستمر الشراكة بين “الكناري” والشركة العالمية “KAPPA” لسنوات أخرى. بعد العقد الأول الذي كان شهر جويلية 2023.

وأشارت إدارة الشبيبة في بيان عبر موقعها الالكتروني، أن الشركة الايطالية، سترافق النادي بشكل شامل ومتكامل.

وذلك، من خلال التكفل بكافة تجهيزات النادي، بدءًا من فئة أقل من 9 سنوات. وصولًا إلى الفرق المحترفة “رجال” و”سيدات”.

كما أوضحت أنه ولأول مرة في تاريخ النادي، سيتم تجهيز شبيبة القبائل بشكل كامل، على غرار أكبر الأندية العالمية، وذلك بشكل مجاني تمامًا.

وعلاوة على الجانب الرياضي، تندرج هذه الشراكة حسب بيان إدارة الشبيبة، ضمن رؤية طموحة لتطوير صورة النادي وبُعده التجاري.

مشيرة إلى أن “كابا” اختارت مرافقة النادي في مرحلة جديدة، من خلال دعم توسعه عبر افتتاح متاجر وزوايا عرض بالشراكة مع فاعلين مختارين ومعتمدين عبر كامل التراب الوطني. في تجسيد لمشروع منظم وطموح وموجه نحو المستقبل.