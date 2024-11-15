بنوك: عدد حسابات الإدخار يتجاوز 12.5 مليون حساب

قال وزير المالية، لعزيز فايد، أن عدد حسابات الادخار في القطاع البنكي، تجاوز خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 12.5 مليون حساب، بغلاف مالي يقارب 3700 مليار دج.

وقال فايد، في كلمته على هامش إشرافه على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، أن المعطيات المتعلقة بالادخار في قطاع البنوك للسداسي الأول لسنة 2024، تشير إلى “بلوغ عدد حسابات الادخار أكثر من 12.5 مليون حساب ادخار (livrets d’épargne)، بغلاف مالي مدخر يصل إلى 3684 مليار دج”.

وأضاف الوزير، بخصوص “تعبئة الادخار”، أي الادخار الإجمالي الذي يشمل حسابات الادخار البنكية. وحساب ودائع لأجل وسندات الصندوق، أن الأرقام قد ارتفعت إلى أكثر من 7600 مليار دج في البنوك.

وفيما يتعلق بعدد بطاقات الادخار فارتفعت هي الأخرى الى 1.8 مليون بطاقة، خلال السداسي الأول من 2024.

وارتفع عدد الوكالات البنكية إلى 1734 وكالة منذ بداية السنة الجارية، مع تسجيل 858 وكالة للصيرفة الإسلامية.

وأضاف فايد بالقول: “يمكن تفسير هذا الارتفاع من خلال الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. لحماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”.

مؤكدا أن الادخار يلعب “دورا حيويا في دعم هذا التوجه، ويساهم في تحقيق توازن اقتصادي ينعكس على رفاهية المجتمع ككل”.

وأكد فايد التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مالية متقدمة تضمن بيئة مشجعة على الادخار والاستثمار المستدام.