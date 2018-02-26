بنيتيز :”تعافي سليماني أولويتنا وعليه فرض نفسه”

منح “رافاييل بنيتيز” أخبارا جديدة عن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مؤكدا بأن موعد أول مُشاركاته رفقة “الماغ بايز” غير معلوم.

وصرح التقني الإسباني قائلا :”أولويتنا حاليا مع سليماني هي تمكينه من إسترجاع لياقته الطبيعية، والتأكد من تعافيه بشكل نهائي وكُلي”.

وأضاف :”سنرى كيف سيكون سليماني عند المُراقبة التي سيخضع لها وبعدها سيكون عليه فرض نفسه أمام “أيوتزي بيريز” و”خوسيلو” و”غايل”.

وكان “سوبر سليم” تعرض لإصابة على مُستوى الفخذ رفقة “ليستر سيتي” وهو ماحرمه من الظهور مع فريقه الجديد لحد الساعة.