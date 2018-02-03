بنيتيز :”سليماني فريد من نوعه”

واصل “رافاييل بنيتيز” مُدرب “نيوكاسل” الإشادة بلاعبه الجديد، إسلام سليماني، مُعتبرا بأنه سيُقدم إضافة كبيرة خلال الشطر الأخير من الموسم.

وصرح التقني الإسباني :”سليماني مُهاجم كبير وليستر سيتي لم يصرف 30 مليون باوند لإستقدامه من العدم، بل لأنه فريد من نوعه”.

وواصل :”هو عنصر يتحرك كثيرا ويُساند المُدافعين، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا، ونحن ننتظر منه الشيء الكثير في المُستقبل”.

وختم :”صحيح أنه مُصاب ولكنه لايُمثل مُغامرة بالنسبة لنا، ونحن نعرف مُستواه الحقيقي وأنا أتابعه منذ أن كان في سبورتيغ لشبونة”.