بنيتيز :”سليماني مُجبر على الذهاب للجزائر”

كشف “رافاييل بنيتيز” عن موقفه وموقف إدارة “نيوكاسل” من الدعوة التي تلقاها الدولي الجزائري، إسلام سليماني للمُشاركة في تربص المنتخب الوطني.

وقال التقني الإسباني :”هو مُجبر على التواجد في الجزائر، وسيقومون بفحصه هناك، وهو يعلمون خُطتنا والبرنامج المُخصص من أجل التعافي”.

وواصل :”إن لم يلعب معنا، فإن الجزائريين هم من سيُقررون إن كان قادرا على اللعب، وطبيبنا على إتصال دائم معهم”.

وختم :”سنواصل مُتابعته في الساعات القادمة، وسنقوم أيضا بمتابعته تطورات حالته الصحية يوميا، عندما يكون مُتواجد في تربص منتخب بلده”.