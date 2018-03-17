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بنيتيز :”سليماني مُجبر على الذهاب للجزائر”

الرياضة
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بنيتيز :”سليماني مُجبر على الذهاب للجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف “رافاييل بنيتيز” عن موقفه وموقف إدارة “نيوكاسل” من الدعوة التي تلقاها الدولي الجزائري، إسلام سليماني للمُشاركة في تربص المنتخب الوطني.

وقال التقني الإسباني :”هو مُجبر على التواجد في الجزائر، وسيقومون بفحصه هناك، وهو يعلمون خُطتنا والبرنامج المُخصص من أجل التعافي”.

وواصل :”إن لم يلعب معنا، فإن الجزائريين هم من سيُقررون إن كان قادرا على اللعب، وطبيبنا على إتصال دائم معهم”.

وختم :”سنواصل مُتابعته في الساعات القادمة، وسنقوم أيضا بمتابعته تطورات حالته الصحية يوميا، عندما يكون مُتواجد في تربص منتخب بلده”.

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