بنيتيز :”سنُقيم وضعية سليماني غدا”

أوضح “رافاييل بنيتيز”، مُدرب نادي “نيوكاسل” بأن الوافد الجديد لتشكيلته، إسلام سليماني، يسير بخطى ثابتة للظهور مع زملائه الجديد قريبا.

وصرح التقني الإسباني خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة :”سليماني شارك في جزء من التدريبات، وسنواصل تقييم وضعيته بصفة تدريجية”.

وأضاف :”سنرى كيف تكون ردة فعله، يوم غد السبت، وسنتخذ بعدها القرار النهائي، بخصوص لعبه أمام مانشستر يونايتد من عدمه”.

يُذكر بأن “سوبر سليم” وصل لصفوف “الماك بايز” خلال الميركاتو الشتوي، حاملا لإصابة تعرض لها رفقة فريقه السابق “ليستر سيتي”.