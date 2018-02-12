بنيتيز يبرر عدم إشراكه سليماني أمام مانشستر يونايتد

أوضح مدرب نيوكاستل، رافايال بنيتيز، بأنه لم يرغب في إشراك الدولي الجزائري إسلام سليماني، أمام مانشستر يونايتد، لعدم تعافيه نهائيا.

وصرح رافايال بنيتيز، للصحافة الإنجليزية، في هذا الخصوص: “سليماني على مايرام، لكنه لازال يشعر ببعض الآلام”.

وأضاف: “فضلنا الإنتظار وعدم التسرع، لدينا مهلة 15 يوم قبل مباراتنا المقبلة، وهذا سيمكننا من مواصلة العمل معه”.

وكان إسلام سليماني، مرشحا بقوة، للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، قبل أن يسقط في الدقائق الأخيرة من قائمة بنيتيز.

وحسب تصريحات مدرب نيوكاستل، فسيتأجل الظهور الرسمي لسليماني، مع فريقه الجديد نيوكاستل يونايتد، إلى غاية مباراتهم المقبلة أمام بورنموث.