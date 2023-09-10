بنيجيريا.. الخليفة العام للطريقة التجانية يشرف على ذكرى ميلاد الشيخ سيدي أحمد التجاني

أشرف الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي التجاني، على ذكرى ميلاد الشيخ سيدي أحمد التجاني، وهذا بالملعب الرئيسى بمدينة بوتشي بدولة نيجيريا الفدرالية.

الخليفة العام للطريقة التجانية، حل مساء يوم أمس، بدولة نيجيريا على رأس وفد من الأسرة التجانية ومستشار رئيس الجمهورية مكلف بالزوايا والجمعيات الدينية.

اللقاء السنوي حضرته وفود من عشرة دول إفريقية،و غطته أكثر من 100 وسيلة عالمية سمعية بصرية.

وتضمنت التدخلات في مجملها مناقب و خصال الشيخ القطب سيدي أحمد التجاني و دوره ودور ذريته وخلفائه في نشر تعاليم الإسلام السمحة.