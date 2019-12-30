بنيدة مراح تبكي بحرقة وتشتكي من ظلم بيراف

نددت البطلة الأولمبية السابقة في 1500 متر نورية بنيدة مراح من الظلم الذي تعرضت له من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية.

ونزلت البطلة الأولمبية ضيفة على قناة النهار اليوم الإثنين أين تحدثت عن التهميش الذي تعرضت له من طرف رئيس اللجنة الأولمبية بيراف قائلة :

“بالرغم من أنني نائبة رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف إلا أنني غير راضية عن ما قام به بنسبة 100%، أنا كبطلة أولمبية أشعر بحزن عميق ولا يشعر بي إلا من كان عداء”.

“في البداية لم أكن أفهم ما يحدث ، لكن مع مرور الوقت بدأت أفهم وهو ما سماه البعض بأن بينيدة مراح “طلعت القرون”.

“في أول إجتماع لي مع بيراف وجدت تدوين جملة لم نتفق عليها من قبل وهو ما دفعني لمغادرة الإجتماع… بيراف جرحني ورفع صوته علي، شعرت بظلم شديد من طرفه”.