بني عباس: ضبط قرابة 37 كلغ كيف قادمة من المغرب

تمكنت مصالح أمن بني عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين، ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غيـر المشروع بالمخدرات، وضبط 36.750 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وحسب بيان لذات المصالح، نفذ العملية، أفراد فرقة مكافحة الإتجار غيـر مشروع بالمخدرات بالتنسيق مع المصلحة المركزية للاتجار غيـر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء ذلك، بناء على معلومات تفيد بوجود مخطط إجرامي لشبكة منظمة. يتعلق بتمرير كمية من المخدرات من الحدود الغربية للوطن باتجاه الولايات الشمالية مرورا باقليم ولاية بني عباس.

وعلى ضوء هذه المعطيات، باشر محققو ذات الفرقة تحرياتهم الميدانية. والتي أسفرت عن تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهما وهم بصدد نقل هذه الكمية المضبوطة من السموم على متن مركبة نفعية.

وأسفرت هذه العملية، عن إسترجاع المركبة النفعية المستغلة في نقل المخدرات. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 200 مليون سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة، عن قضية الحيازة والحصول والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.