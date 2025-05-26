بني عباس.. ضبط قرابة 37 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب

تمكنت مصالح أمن ولاية بني عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة تحترف الترويج والمتاجرة بالمخدرات. مع ضبط 36.750 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب.

العملية التي نفذها أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات، بالتنسيق مع المصلحة المركزية للاتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. جاءت على إثر معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات بصدد نقلها من الحدود الغربية للوطن باتجاه الولايات الشمالية مرورا بإقليم ولاية بني عباس.

>بناءً على هذه المعطيات، باشر محققو الفرقة ذاتها تحرياتهم الميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية وتوقيف شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية وهم بصدد نقل هذه الكمية المضبوطة من السموم.

>العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت أيضا عن حجز:

- مركبة نفعية كانت تستغل لنقل هذه السموم.

– مبلغ مالي قدّر بـ 2.000.000 دينار جزائري، من عائدات النشاط الإجرامي.

>تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة، عن جنايات الحيازة والحصول والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. التهريب علي درجة من الخطورة المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية.