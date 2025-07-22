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أخبار الجزائر

بني عباس.. وفاة طفلين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور

بقلم عايدة.ع
بني عباس.. وفاة طفلين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
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لقي طفلان حتفهما وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06  اتجاه  بشار، بولاية بني عباس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا40د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 اتجاه  بشار، ببلدية و دائرة إقلي.

مشيرة أن الحادث  خلف وفاة طفلين يبلغان من  العمر 13 و15 سنة تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة ، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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