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أخبار الجزائر

بني عباس.. وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة

بقلم عايدة.ع
بني عباس.. وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة
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لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب آخر، صباح اليوم السبت، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 اتجاه بشار، بلدية ودائرة  بني عباس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا50د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 اتجاه بشار، بلدية ودائرة بني عباس.

مشيرة أن الحادث خلف 4 قتلى وجريح واحد تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي. أما الضحايا المتوفين تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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