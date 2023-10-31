بني مسوس: شاب مهدد بالحبس بعد العثور على بدلة خاصة بجهاز الشرطة في منزله

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 6 اشهر حبس نافذ لشاب في العقد الثالث من العمر. ” ش.ع” و ذلك بعد ان عثر بمنزله بدلة نظامية خاصة برجال الشرطة و سلاح ناري .

تفاصيل قضية الحال عالجتها فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالاشخاص لمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة بالابيار. بعد تلقيها معلومات مفادها بحيازة المظعو ” ش.ع” على بدلة خاصة بالشرطة.

وبعد الحصول على اذن بالتفتيش منزله بمنطقة بني مسوس بالعاصمة تم العثور عليها رفقة حزام و سلاح ناري. و بعد تحويل المتهم على العدالة و مثوله امام قاضي الجلسة،وجهت له جنحة حيازة بزة و حمل شارة رسمية مميزة لوظيفة عمومية. معاقب عليها في المادة 244 من قانون العقوبات الجزائري.

هذا وقد انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه وصرح ان البدلة الخاصة بالشرطة التي تم العثور عليها بحوزته هي ملك لصديقه الشرطي كان يقيم عنده.

و اضاف انه تاجر و لا علاقة له بها ،و المسدس هو ملك لوالده المجاهد تحصل عليه خلال العشرية السوداء.

فيما فند الشرطي الشاهد في قضية الحال ان تلك البدلة راجعة اليه. كما التمس المتهم من هيئة المحكمة بتبرئته ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.