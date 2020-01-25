بن أشنهو يكشف متطلبات المخطط الإستعجالي للتكفل بمصالح الإستعجالات والتوليد

كشف الدكتور فوزي بن أشنهو، عن متطلبات المخطط الإستعجالي للتكفل بمصالح الإستعجالات وبالنساء الحوامل.

وأوضح بن أشنهو، مدير المرافق الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن المخطط الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، يتطلب “تجند كل الفاعلين و يجب أن يتمحور حول تعزيز الاستعجالات وإعادة تنظيمها من حيث الوسائل بشرية و المادية الكافية”، حسب مدير المرافق الجوارية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

متابعًا أنّ “تكفل بالنساء الحوامل يجب أن يتمحور حول تعزيز شبكة التكفل بالمرأة الحامل عند الولادة، و عدم رفض إستقبال النساء الحوامل قبيل الولادة ومطابقة كل مرافق طب التوليد للمقاييس من حيث المقرات والموارد البشرية والتجهيزات”.

وبعد أن أكد الدكتور بن أشنهو على أهمية السهر على وضع كل الدعائم أشار إلى أن هذا المخطط الإستعجالي يجب أن يرتكز كذلك على “تطوير التنسيق في الولاية بين مصالح الأمومة المختلفة والتنسيق ما بين الولايات والمفتشيات على الصعيد المحلي قصد تقييم مدى تطبيق الشبكة و كذا الحفاظ على التزام المستخدمين لأجل تعزيز الشبكة وإشراك القطاع الحر فيها”.

وبخصوص إجلاء المرضى، قال ذات المسؤول، أن إجلاء مريض من مؤسسة صحية الى أخرى مرهون “بالتسجيل على سجل الاسعافات و التكفل بالمريض و تحضيره بغية إجلاءه والتسجيل على سجلات الاجلاء وملء ورقة المتابعة التي يجب أن ترافق المريض وتسلم لمصلحة الاستقبال”، مبرزا في هذا الصدد أن عمليات المراقبة والتفتيش “ينبغي تعزيزها من طرف مدير الصحة و السكان بغية التأكد من مدى تنفيذ هذه التعليمة وأخذ أو اقتراح تدابير ضد المقصرين”.

وبشأن التكفل في مصالح الاستعجالات، وصف الدكتور بن أشنهو اعادة التنظيم هاته المصالح و تعزيزها “بالأولوية التي يجب أن تحظى بالمرافقة الضرورية”.

وشدد أيضًا على أهمية إعادة تنظيم الإستعجلات وتعزيزها بالوسائل البشرية والمادية الكافية و تعزيز المراقبة و التفتيشات”.

موضحًا أنّ “لجان المداومات والإستعجالات يجب أن تكون عملية وأن يتم التكفل بتوصياتها وأن تكون أيضًا حظيرة سيارات الإسعافات عملية”.