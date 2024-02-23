بن اسماعيل: “تحضيراتنا لمواجهة يونغ أفريكانز تجري في ظروف ملائمة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد، صابر بن اسماعيل، بأن الظروف التي تجري عليها تحضيرات فريقه لمواجهة يونغ أفريكانز، جد ملائمة.
وصرح بن اسماعيل، اليوم الجمعة للاذاعة الوطنية: “الرحلة كانت متعبة دامت حوالي 9 ساعات لكن بوصولنا وجدنا كل الظروف ملائمة من ناحية الإقامة، ومكان التدريبات”.
كما أضاف: “خضنا أمس حصة تدريبية، من أجل تأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية، تحسبا للمباراة المقررة يوم السبت”.
وتابع صابر بن اسماعيل: “سنجري اليوم حصة تدريبية أخرى على الملعب الرئيسي، انطلاقا من الساعة السابعة مساء”.
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