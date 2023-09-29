بن اسماعيل: “سنمنح مباراة بورنجرز أهميتها اللازمة لتفادي أي مفاجأة”

تحدث مساعد مدرب شباب بلوزداد، صابر بن اسماعيل، عن مباراتهم المقبلة أمام الضيف بورنجرز، ضمن لقاء العودة من الدوري التصفوي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بن اسماعيل، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الفريق المنافس كان منتظرا بالجزائر، يوم الخميس، وتلقينا خبر عدم ايجادهم وسيلة للتنقل بسبب مشاكل ادارية”.

كما أضاف: “باستثناء بلخيثر المعاقب، نحن نواصل تحضيراتنا بتعداد مكتمل، بصفة عادية، وبتركيز كبير للموعد المحدد رسميا لهذه المباراة”.

وأردف مساعد مدرب شباب بلوزداد:المنافس أصبح كتابا مفتوحا بالنسبة لنا، بالنظر لمواجهته الموسم الماضي في مبارتين، بالإضافة لمباراة هذا الموسم”.

وتابع صابر بن اسماعيل: “سنمنح هذه المباراة أهميتها اللازمة من خلال الدخول بكل قوة، بهدف ضمان التأهل، ولتفادي أي مفاجأة”.