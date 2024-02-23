بن اسماعيل: “كل التعداد جاهز وعلينا تفادي الهزيمة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد. بن اسماعيل. جاهزية كل تعداد الفريق لمواجهة يونغ أفريكانز. مشددا على ضرورة تفادي الهزيمة في هذا اللقاء.
وقال بن اسماعيل في تصريح للإذاعة الوطنية: “كل التعداد الذي تنقل إلى تنزانيا جاهز. بما فيهم بوشار الذي سيكون متاحا في هذا اللقاء”.
كما أضاف: “سنعتمد على نفس التشكيلة التي واجهت الأهلي المصري بنسبة 95%، مع احداث تغيير واحد في الهجوم، بالنظر لغياب بلخير”.
وتابع صابر بن اسماعيل: “علينا تحقيق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء، وحتى لو عجزنا عن تحقيق الفوز، يبقى الأهم هو عدم تلقي هزيمة”.
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