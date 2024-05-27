بن اسماعيل: ” مجبرون على تجنب التعثر في المباريات المتبقية”

اعتبر مساعد مدرب شباب بلوزداد، صابر بن اسماعيل، بأن فريقه مجبر على عدم تسجيل أي تعثر في المباريات المتبقية من الموسم الجاري لبلوغ هدفه في الظفر بالمركز الثاني من البطولة.

وصرّح بن اسماعيل، عقب فوزهم أمام البيض، بهدف دون رد: “كنا ندرك بأن هذه المباراة ستكون صعبة، شأنها شأن كل المباريات المتبقية من الموسم الجاري”.

كما أضاف: “سعينا أيضا لاسغلال هذه المباراة من أجل التحضير كما ينبغي لمباراة نهائي كأس الجمهورية”.

وتابع صابر بن اسماعيل: “نحن مجبرون على عدم تسجيل أي تعثر في المباريات المتبقية، بالنظر لهدفنا في تحقيق المركز الثاني”.