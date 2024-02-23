بن اسماعيل: “مستوى يونغ أفريكانز تحسن كثيرا مقارنة بما كان عليه”

أبرز مساعد مدرب شباب بلوزداد. صابر بن اسماعيل. قوة منافسهم المقبل في رابطة أبطال إفريقيا، يونغ أفريكانز التنزاني.

وصرح بن اسماعيل، للإذاعة الوطنية: “مستوى فريق يونغ أفريكانز التنزاني. تحسن كثيرا مقارنة بما كان عليه، وسجل مؤخرا العديد من الأهداف”.

كما أضاف: “الفريق التنزاني استثمر كثيرا في اللاعبين، حيث يملك 13 لاعبا أجنبيا، وثمانية لاعبين ينشطون في المنتخب المحلي”.

وتابع بن اسماعيل: “مستوى يونغ أفريكانز جيد، يملك تنسيق كبير بين خطوطه، إلا أن هناك بعض النقائص التي نسعى لاستغلالها في سعينا لتحقيق انتيجة ايجابية”.