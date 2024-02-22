بن اسماعين :”جاهزون للفوز أمام أفريكا رغم عامل الرطوبة”

أكد المدرب المساعد في شباب بلوزداد صابر بن اسماعين جاهزية اللاعبين لمواجهة يانغ أفريكانز السبت القادم في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال صابر بن اسماعين في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “كل الظروف مواتية رغم صعوبة وطول السفر، الإمكانيات في ميدان التدريب كلها جاهزة، نتدرب بشكل عادي ومكان التدريب قريب جدا”.

كما أضاف مساعد المدرب الرئيسي ماكوس باكيتا “المجموعة جاهزة وجميعهم جاهزون، نتمنى أن نحقق النتيجة التي ينتظرها الأنصار”.

وختم بن اسماعين “الرطوبة مرتفعة، وسأثر بعض الشيء لكن أؤكد أن اللاعبون تأقلموا بشكل جيد، خاصة وأنهم أصبحوا متعودين على مثل هذه الأمور، سنتحدى العوامل وكل الصعاب”.

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