بن اسماعين :” مواجهة سطيف صعبة لكن جاهزون للفوز بالنقاط الثلاث”

اعترف صابر بن اسماعين المدرب المساعد في فريق شباب بلوزداد بصعوبة المواجهة أمام وفاق سطيف في منافسة البطولة.

وقال صابر بن اسماعين في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “التحضيرات للمقابلة، سنحضر بشكل عادي و لباقي مباريات البطولة، بينها و بين الكأس، مواجهة وفاق سطيف ليست سهلة بالنظر إلى العودة القوية للخصم”.

كما أضاف بن اسماعين “سنلعب على الترتيب الذي نتواجد به، و ننتظر الخصوم للتعثر حتى نتقدم، كل اللاعبين جاهزين باستثناء المدافع كداد المعاقب”.

وأردف “ان شاء الله سنكون جاهزين للمقابلة، نعلم جيدا أن الأنصار قلقين على الفريق، و هذا أمر عادي محبة في الفريق، نحن واعون بالمسؤولية و نحن متأسفون بتضييع بعض النقاط”.

كما ختم “نتمنى ان تأخذ السلطات العين بالاعتبار مناسبة العيد، صحيح آن الأنصار تسببوا في بعض الأحداث، لكن أتمنى آن لا تكون العقوبات قاسية في حقهم”.